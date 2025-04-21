شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Two Popes يكشف تفاصيل صداقة البابا فرانسيس والبابا بنديكت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفاتيكان منذ ساعات، وفاة البابا فرانسيس، عن عمر يناهز 88 عامًا، ويعد فيلم " Two Popes"، الذى قام ببطولته الثنائى أنتوني هوبكنز وجوناثان برايس، والذي يحكي قصة صداقة البابا فرانسيس والبابا بنديكت، واحد من أهم الأفلام التي حكت مواقف حقيقة عنهما.

يروي فيلم "Two Popes"، المقتبس عن قصتهما الحقيقية، قصة حياة الرجلين وكيف قدما الدعم والمساندة لبعضهما البعض، لا سيما بعد استقالة البابا بنديكت وانتخاب البابا فرنسيس.

حقق الفيلم نجاحًا غير متوقع مع طرحه على منصة نتفليكس في عام 2019 ، حيث نال أداء كل من برايس وهوبكنز إشادة كبيرة لتجسيدهما شخصية الباباين الكاثوليكيين.

وفقًا لموقع Rotten Tomatoes، حصل فيلم "Two Popes" على تقييم وصل إلى 88%.

قال أحد النقاد: "إنجاز رائع، إنه فيلم مهم للكاثوليك، ويجب مشاهدته على الشاشة الكبيرة"، وأضاف آخر: "أداء برايس رائع في فيلم " Two Popes"، إذ يجسد شخصية عالمية محبوبة برشاقة لا تُنكر ووزنٍ مذهل، إنه فيلم ذكي، مُمتاز التمثيل، ويتضمن بعضًا من أكثر الحوارات حيويةً التي ستسمعها هذا العام".

وقال آخر: "فيلم ذكي، يروي قصةً بالغة الصعوبة وحساسيةً بأسلوبٍ بسيطٍ وتقليدي، ومع ذلك يبقى مُلائمًا تمامًا لعصره".

وأشاد أحد مشاهدى فيلم Two Popes قائلا:" أداءان رائعان من ممثلين بارزين في حرفتهما، وسط كل هذا الفخامة، وكل هذا البرود والصرامة، نستمتع بنكاتٍ صغيرةٍ ماكرةٍ وتعليقاتٍ جانبيةٍ وأكثر في هذا التغيير الساحر للكرسي الكاثوليكي الأكثر شرفًا".

وأضاف آخر: "أداءٌ رائعٌ للباباوين (هوبكنز وبرايس)، قصةٌ شيقةٌ، قد يجدها البعض مملةً بسبب عدم وجود مشاهد أكشن، لكن الحوار آسرٌ، كما تُعدّ الخلفية التاريخية للبابا فرانسيس في ظلّ المجلس العسكري الأرجنتيني ميزةً رئيسيةً، إذ تُضيف بُعدًا دينيًا/سياسيًا."