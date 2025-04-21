شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدي تؤدي مناسك العمرة: اللهم تقبل منا دعواتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت الفنانة هبة مجدي مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، وشاركت هبة مجدي جمهورها صورًا لها من أمام الكعبة المشرفة، وعلقت قائلة: الحمد لله حمدًا كثيرًا.. اللهم تقبل منا العمرة وتقبل دعواتنا يارب".

وأكدت مؤخرًا الفنانة هبة مجدى أنها تحمست للمشاركة في فيلم استنساخ الذى انطلق في دور العرض السينمائى اليوم الأربعاء 9 أبريل بسبب فكرته المختلفة التي اعجبت بها مضيفة لـ"الخليج 365": "أعتقد أن الجمهور تغير عن السابق وأصبح ينتظر الأفلام غير التقليدية وهذا ما توفر في فيلم استنساخ وهو ما شجعها للمشاركة فيه والعودة إلى السينما بعد غياب سنوات طويلة".

وأشارت هبة مجدى إلى أن فيلم استنساخ تم تصويره العام الماضى موضحة: "الفيلم يتناول الذكاء الاصطناعى والـ AI وذلك من خلال النظارات التي من الممكن ارتدائها وتجعلنا نعيش في عالم آخر مع أشخاص آخرين، ونرى كيف يُغيّر المجتمع الجديد منا في الزمن الآخر، فنطرح فيلم لو بعد 40 سنة كيف سيكون الناس عايشين".

وتابعت الفنانة هبة مجدى أنها تلعب شخصيتين خلال أحداث الفيلم وذلك مان تحد كبير بالنسبة لها خاصة لعدم وجود تشابه تماماً بين الشخصيتين، وسيكون على الجمهور دور كبير في فهم أبعاد الشخصيتين لأن ذلك مهم لفهم فكرة الفيلم بشكل عام، مشددة على أن شخصية "مريم" كانت الأصعب، إذ تطلبت منها تركيزًا كبيرًا في الأداء.