شكرا لقرائتكم خبر عن مى الغيطى تحتفل بزفافها على خطيبها البريطانى بحضور الأهل والأقارب والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت الفنانة الشابة مى الغيطى بزفافها على الطبيب البريطاني أندرياس براون، ذلك في حفل حضره الأهل والأصدقاء المقربين، حيث تم تداول فيديوهات من حفل الزفاف الذي ظهرت فيه مي الغيطى ترقص مع زوجها وكذلك مع والدها الاعلامى محمد الغيطي.

وكشفت مى الغيطي عن صورة من عقد قرانها الذى تم أول أمس السبت الموافق 19 إبريل، حيث نشرت عبر استورى حسابها بموقع اسنتجرام، صورة أثناء توقعيها على القسيمة بصحبة زوجها البريطاني ومع كتابة تاريخ 19 ابريل.



مي الغيطي تحتفل بعقد قرانها

مي الغيطي أعلنت ارتباطها بصديقها المقرب البريطاني إندرياس براون، في ديسمبر الماضي، حيث نشرت جلسة تصوير رومانسية جمعتهما على ‏حسابها بموقع انستجرام لتعلن بها خبر ارتباطها به معلقة على الصور قائلة: "تمت خطوبتي رسمياً على صديقي المقرب ‏الدكتور أندرياس براون‏، الحمد لله شكراً لأصدقائي الرائعين على جعل هذا اليوم مميزاً للغاية".‏

مي الغيطي سجلت حضورها فى دراما رمضان الماضى كضيفة شرف خلال مسلسل الكابتن للنجم أكرم حسنى، والعمل تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، شارك في العمل كل من أحمد عبدالوهاب، آية سماحة وآخرين، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول "طيار" يرتكب خطاء غير مقصود، أثناء رحلته الجوية، يؤدي لسقوط الطائرة، ويكون هو الناجي الوحيد من الحادث، لكن يفاجأ بعدها بظهور أرواح بعض الركاب ويطلبون منه مساعدتهم.

يذكر أن مي الغيطي كانت قد كشفت مؤخرً عن تعرضها لحادث كبير قبل 9 أشهر أثناء تواجدها خارج مصر نتج عنه إصابات عديدة في مناطقة متفرقة بجسدها، وروت مى تفاصيل ما حدث لها بنشر مجموعة من الصور على انستجرام وكتبت:"في ناس كثيرة بتسألني أنا كنت مختفيه ليه.. من 7شهور كنت في حادثة حصلت في تايلاند، اتخبطت بعربية نقل في العربية إللي كنت فيها، واتصبت إصابات بالغة، حصلي كسر في حوضي، وإصابة في العمود الفقري، وكان عندي إصابات داخلية ونزيف داخلي وتلف في الأعصاب في رجلي".

وأضافت مي الغيطي: "قعدت في المستشفى أسابيع في تايلاند ورجعت مصر علشان أكون مع أهلي وأتعالج وسط دعمهم، ومكنتش حابة أشارك إللي حصل وقتها، كنت محتاجة وقت أتعافى بعيد عن أي ضغط، وبعد علاج طبيعي فتره وكل شوية نكتشف حاجة جديدة، أنا دلوقتي أحسن بكتير جداً الحمد لله ودي حاجة محدش كان متخيلها بعد فتره نسبياً قليلة".

وتابعت مي الغيطي: "حاسة إني كنت عايزة أشارك ده دلوقتي عشان أقول إن الجسم عنده قدرة رهيبة على الشفاء، أقوى بكتير مما نتخيل وإن التعافي بياخد وقت، بس بييجي، لو إنت بتمر بوقت صعب، أرجوك كون صبور مع نفسك عشان عدم فقدانك إيمانك إنك هتكون أحسن بجد بيفرق في قدرتنا على تحمل الصعاب".



مى الغيطى تحتفل بزفافها



زفاف الفنانة مي الغيطي



مى الغيطيى ترقص مع زوجها