شكرا لقرائتكم خبر عن بطرس دانيال عن البابا فرنسيس: عبر عن المعنى الحقيقي للتسامح والمحبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما عن البابا فرنسيس، بعدما أعلنت دولة الفاتيكان وفاته بعد صراعه مع المرض.

ونشر الأب بطرس دانيال صور جمعته بالبابا فرنسيس عبر حسابه على "فيسبوك"، معلقا عليها: "رحيل قديس المحبة، وداعاً البابا فرنسيس والذي يُعدّ من أكثر الشخصيات الكنسية التي عبّرت عن المعنى الحقيقي للتسامح والمحبة وقبول الآخر.

وتابع: "رحل رجل السلام والتواضع والبساطة واحترام جميع البشر، رحل من قام بغسل أقدام مسيحيين ومسلمين ويهود في طقس خميس العهد، ليرسل رسالة محبة عالمية".



الاب بطرس دانيا مع البابا فرنسيس

كما أضاف: "رحل من أعلن أن السلام وحده مقدس، ولا يجوز تبرير العنف باسم الدين، رحل بابا السلام والمحبة والأبوّة الذي أظهر للعالم أن الله هو أب مُحِب ولا يتخلّى عن البشر لأنه صاحب القلب الحنون والرحيم والطيب، رحل البابا فرنسيس الذي رفض الإقامة في القصر البابوي الفخم وفضّل السكن في دير القديسة مرثا البسيط، ورفض ان يرتدي أفخم الثياب متمثلاً بسيده المسيح".

واختتم حديثه: "لقد كان يطلب بروح التواضع والوداعة من الناس أن يصلّوا من أجله في رحلة المرض، وداعاً يا قداسة البابا المُحب والبسيط مثل معلّمك الصالح السيد المسيح صلي من أجلنا".

وكانت دولة الفاتيكان، اعلنت اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس بعد صراع مع المرض، وعانى البابا فرنسيس، طيلة الأشهر القليلة الماضية، مشكلات تنفسية استدعت بقاءه لأكثر من 35 يومًا تحت الملاحظة الطبية المستمرة.

وفى وقت سابق، دعا البابا فرنسيس إلى وقف إطلاق النار فى غزة، وتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني الذي يتضوّر جوعا".