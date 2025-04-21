خاص لـ"الخليج 365" نرمين محسن: مهرجان أفلام السعودية محفل مهم وفخر لكل فنان سعودي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أبريل 2025 02:53 مساءً - حضرت الفنانة نرمين محسن افتتاح مهرجان أفلام السعودية في الظهران، الذي بدأت فعالياته من 17 من إبريل ويستمر إلى 23 من إبريل 2025، على مدى سبعة أيام، بتنظيم من جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام، وجاء تحت شعار "قصص تُرى وتُروى"، وعبَّرت عن افتخارها كفنانة لحضور مثل هذا المهرجان وقالت لـ"الخليج 365": "سعيدة بوجودي بهذا المحفل المهم جداً، الذي يُقام منذ عدة أعوام متتالية وبنى نفسه بنفسه، واستطاع أن يلفت الأنظار حوله وهو محط فخر لكل فنان سعودي. وأدعو الجميع لزيارته والاستمتاع بفعالياته المنوعة".

وكشفت نرمين محسن أن بهذه الدورة سيُعرض لها الفيلم الذي شاركت به وهو فيلم "إسعاف"، وتمنت أن ينال رضا الجمهور، كما تمنت للفيلم أن يحقق النجاح والمنافسة الجميلة.

فيلم "إسعاف"

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عمل سينمائي لـ نيرمين محسن سيُعرض قريباً

"إسعاف" هو فيلم سينمائي من بطولة: الفنان إبراهيم الحجاج، محمد القحطاني، فيصل الدوخي، فهد البتيري، بسمة داود،، مطلق مطر، مهند الصالح، سعيد صالح، مهدي الناصر، حسن عسيري، علي إبراهيم، أحمد فهمي، لطيفة المجرن، مطلق مطر، وسعيد صالح، مهند الصالح، بندريتا، وهو من إخراج كولين توج.كما سيُعرض قريباً للفنانةفيلم سينمائي "محفول مكفول" تم تصوير مشاهده في تركيا وتحديداً إسطنبول، وبالمملكة العربية السعودية وتحديداً العاصمة الرياض، وتدور أحداثه حول مغامرات يغلب عليها الطابع الكوميدي لثلاث نساء في رحلتهن من الرياض إلى إسطنبول.

يناقش الفيلم عدة قضايا منها الشهرة والصداقة والوفاء، والعمل من بطولة كل من: الفنانة خيرية أبولبن، نرمين محسن، وإنجي جدان، وهو من تأليف وسام قطان وسيناريو وحوار نهى السعدي، وإخراج كريم أبوزيد.

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