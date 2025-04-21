خاص لـ"الخليج 365" ريم صفية: متحمسة لحضور أول مرة مهرجان أفلام السعودية بنسخته الـ11

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أبريل 2025 02:53 مساءً - أبدت الفنانة ريم صفية سعادتها لحضورها لأول مرة مهرجان أفلام السعودية بنسخته الـ11، وقالت لـ"الخليج 365": "سعيدة جداً أنني تمكنت من حضور المهرجان لأول مرة، ومتحمسة لذلك، وسأحرص على مشاهدة الأفلام التي ستُعرض أيام المهرجان".

كذلك كشفت ريم صفية أنه سيُعرض لها خلال المهرجان فيلمان سينمائيان، وقالت: "لديَّ فيلمان بالعروض الموازية، وهما فيلم ابنة القلب البعيد وفيلم آخر".

أصداء عمل ريم صفية في شهر رمضان

عن أصداء أعمالها التي عُرضت بالموسم الرمضاني 2025 قالت ريم صفية: "الحمد لله، سعيدة جداً بأصداء أعمالي التي عُرضت برمضان خاصة دور "مي" الذي جسدته بمسلسل "يوميات رجل عانس". وجدت أصداءً جميلة وكثيراً من المراهقات شعرن أنني أمثلهن بهذا الدور، الحمد لله جداً سعيدة بذلك.

كذلك هنالك شخصية "نوف" في مسلسل "شارع الأعشى" وجدت أصداء جميلة للعمل، وتصدر كلا العملين الترند في رمضان، وكانت متابعاتهما جميلة جداً ومرضية".

وعن جديدها القام قالت ريم صفية: "لديَّ عمل أحضر له الفترة القادمة، لكن لم يُسمح لنا أن نفصح عنه، وأستطيع أن أقول إنه سر، وإن شاء الله سأكشف عن تفاصيله الفترة المقبلة، وبالوقت المناسب بإذن الله".

مسلسل "شارع الأعشى"

مسلسل "يوميات رجل عانس"

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"شارع الأعشى" هو مسلسل درامي، بالموسم الرمضاني 2025، وتدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، من ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة: الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفة الشريف، لمى عبدالوهاب، مها الغزال، أميرة الشريف، نايف البحر،بالإضافة إلى آخرين.هو من ﺇﺧﺮاﺝ عبد الرحمن السلمان، ﺗﺄﻟﻴﻒ نواف المهنا، وهو من بطولة: الفنان إبراهيم الحجاج، سعيد صالح، محمد القحطاني، فاطمة الشريف، فتون الجارالله، نجلاء العبدالله، هيلدا ياسين، ريم صفية، آيدا القصي، حكيم جمعة، نواف الشبيلي، فيصل الزهراني، وفيصل الدوخي، وتدور أحداثه حول رجل تسعى والدته لتزويجة بعد أن تشعر أنه تجاوز سن الزواج، وتبدأ رحلة البحث عن عروس وتتوالى الأحداث التي تتناول في كل يوم قصة خطبة، وتنتهي بتفاصيل مختلفة.

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