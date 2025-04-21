خاص لـ الخليج 365 نور الخضراء: مهرجان أفلام السعودية بيتنا الثاني وإبراهيم الحساوي إنسان مبدع ويستحق كل التكريم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أبريل 2025 02:53 مساءً - اعتبرت نور الخضراء مهرجان أفلام السعودية هو منزلها الثاني وقالت أثناء تواجدها في افتتاح المرجان لـ الخليج 365: "متحمسة لتواجدي بالمهرجان وأعده هو بيتنا الثاني، حيث ألتقي مع زملائي والأصدقاء من الوسط الفني بجميع مجالاته من فنانين وكتاب ومخرجين ومنتجين والجميع، وأشعر وكأننا في يوم عيد نتحضر ونتجهز لحضور هذا المحفل المهم لدى كل فنان سعودي".

تعليق نور الخضراء على تكريم إبراهيم الحساوي

وعن تكريم إبراهيم الحساوي في المهرجان قالت نور الخضراء: "الفنان إبراهيم إنسان مبدع ورائع ويستحق كل التكريم".

وعن جديدها القادم من الأعمال قالت نور: "جديدي القادم كثير ولكن لا أستطيع أن أُفصح عنه بالوقت الحالي، ولكن أستطيع أن أقول إني انتهيت من كتابة فيلم قصير وسأقوم بإخراجه"، ووجهت كلمه إلى جمهورها ومحبيها وقالت: "جمهوري ومتابعيّ أحبكم".

آخر أعمال نور الخضراء

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وكان آخر أعمالالسينمائية فيلم "صيفي" أخرجه وكتبه وائل أبو منصور، ومن إنتاج محمد الحمود، وشوقي كنيس، والمعتز الجفري، ومن بطولة الفنان أسامة القس، عائشة كاي، براء عالم، ونور الخضراء. تدور أحداثه في فترة التسعينيات من السنة الميلادية، ويحكي قصة "صيفي محمد"، وهو رجل أربعيني يسعى لتحقيق الثراء السريع من خلال إدارته فرقة شعبية لإحياء الأفراح، بمساعدة صديقه "زرياب أبو الحسن"، صاحب متجر شريط الكون لبيع الكاسيتات المتنوعة، بما فيها تلك المحظورة ذات الطابع الديني، إلا أن أحداث القصة تتحول من الطابع الكوميدي إلى الدراما، لتكشف عن تعقيدات الحياة التي يواجهها أبطال العمل.

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