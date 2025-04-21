خاص لـ الخليج 365 ولاء باحفظ الله في مهرجان أفلام السعودية: جميع الأفلام المشاركة قوية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أبريل 2025 02:53 مساءً - عبرت المخرجة ولاء باحفظ الله العضوة في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة في مهرجان أفلام السعودية بدورته 11- الذي انطلقت فعالياته بالظهران، والذي بدأ فعالياته من 17 ويستمر إلى 23 أبريل 2025، وجاء تحت شعار "قصص ترى وتروى"، بتنظيم من جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام- أنها خلال عملها في هذه الدورة من المهرجان سعيدة بما وصل له الفيلم السعودي، وقالت لـ الخليج 365: "من خلال عملي في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة في مهرجان أفلام السعودية 11 جداً سعيدة بأن تكون الأفلام الـ8 المشاركة في المهرجان هذا العام جميعها قوية من إخراج وقصة وأداء، وهذا يجعلني كمخرجة وعضو لجنة تحكيم أتفاءل لمصير الأفلام السعودية التي في كل عام تبهرنا بما وصلت إليه وأصبحت أتأمل الخير دائماً إلى مستقبل الأفلام بالسعودية.

وعن جديدها القادم كمخرجة قالت ولاء: "جديدي القادم بإذن الله فيلم سينمائي وأيضاً مسلسل رومانسي، وأدعو متابعيَّ أن يترقبوا ظهور الفيلم والمسلسل بمشيئة الله نهاية العام 2025".

ولاء باحفظ الله في سطور

تُعد المخرجة ولاء باحفظ الله من أبرز الأسماء المميزة في مجال الإنتاج السينمائي المحلي، ولها تجارب منوعة بأعمالها سلطت الضوء على تحولات المجتمع، وخاصةً ما يتعلق بالمرأة، كذلك لها مساهمات في أعمالها لدعم المشهد الفني، وتمكين المواهب الشابة المختلفة، من أهم أعمالها فيلم "قندهار"، وفيلم "أرجيحة".

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