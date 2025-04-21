خاص لـ"الخليج 365" فاطمة الشريف: أحب مهرجان أفلام السعودية وهو يمثلنا كفنانين سعوديين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أبريل 2025 02:53 مساءً - أكدت الفنانة فاطمة الشريف في أثناء وجودها بالظهران لحضور مهرجان أفلام السعودية بدورته الـ11، الذي بدأت فعالياته من 17 من إبريل ويستمر إلى 23 من إبريل 2025، والذي جاء تحت شعار "قصص تُرى وتُروى"، بتنظيم من جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام؛ على أهمية مهرجان أفلام السعودية، وقالت لـ"الخليج 365": "إن هذا المهرجان كفنانة أحبه جداً، وأشعر أنه يمثلنا كفنانين سعوديين، وكذلك يسلط الضوء بشكل واضح، من خلال ما يُعرض فيه من أفلام، على التطورات التي وصلنا لها بمجال الفن، وكذلك صناع الأفلام".

وتابعت فاطمة الشريف قائلة: "في كل دورة من المهرجان أحرص أن أشاهد جميع الأفلام التي تُعرض فيها، وذلك لأسباب مهمة، وهي أن أرى إلى أين وصلنا بهذا المجال، وكذلك أرى التطور والتقدم الذي وصلنا إليه في الأفلام التي نقدمها، وكذلك الحرص على تقديم الأفضل دائماً حتى تصل أفلامنا إلى العالمية ونقدم أفلاماً بالمستقبل ننافس بها على الجوائز ونحصل على الأوسكار".

تعليق فاطمة الشريف عن نجاحها في مسلسل يوميات رجل عانس

وعند سؤالنا لها عن النجاح الذي حققه عملها الذي عُرض بالموسم الرمضاني 2025 وهو مسلسل "يوميات رجل عانس"، وهل توقعت النجاح له؟ قالت الشريف: "حقيقةً جميع مقومات المسلسل كان من المتوقع لها أن تحقق النجاح، ولكن لم أتوقع أن تصل إلى النجاح الذي حققه وتصدره لـ الترند، وكذلك الأصداء التي تلقيتها من جميع الأجيال والأعمار -الصغير والكبير والمتوسط بالعمر، وهذا الشيء جميل جداً؛ أن يصل عمل إلى فئات عمرية مختلفة".

وعن جديدها القادم قالت: "لديَّ جديد قادم، ولكنه سر لا أستطيع أن أفصح عنه هذه الفترة، وإن شاء الله سأكشف عنه قريباً عندما يُسمح لنا".

مسلسل "يوميات رجل عانس"

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"يوميات رجل عانس" وهو مسلسل تدور أحداثه حول رجل يتجاوز سن الزواج؛ ما يجعله عرضة للعديد من الضغوط من العائلة التي تطلب منه أن يتزوج، لكنه يحاول التهرب بطرق مختلفة، وتتوالى الأحداث التي تتناول في كل يوم قصة وتنتهي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبد الرحمن السلمان، ﺗﺄﻟﻴﻒ نواف المهنا، وهو من بطولة: الفنان إبراهيم الحجاج، سعيد صالح، محمد القحطاني، فاطمة الشريف، فتون الجارالله، نجلاء العبدالله، هيلدا ياسين، ريم صفية، آيدا القصي، حكيم جمعة، نواف الشبيلي، فيصل الزهراني، وفيصل الدوخي.

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