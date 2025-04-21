ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الجمهور مقطع فيديو طريف عبر حسابها الخاص، جمعها بشقيقتها ملكة جمال لبنان السابقة سابين نحاس، وهما تأخذان صورة سيلفي.

وقامت السيدتان بوضع النظارات الطبية على أعينهن بعد أخذ الصورة حتى يورنها جيداً، وعلقت سيرين قائلة: "السيلفي بعد الأربعين". وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور لإبنة شقيقة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، ملكة الجمال سابين نحاس، والتي تدعى إلسا، مشيرين إلى جمالها، وأنها أصبحت شابة.

وأكد المتابعون في تعليقاتهم، على الشبه الكبير بين إلسا وبين خالتها سيرين المعروفة بجمالها.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو طريف لـ سيرين عبد النور وشقيقتها: "السيلفي بعد الاربعين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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