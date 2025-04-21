بأمسية فنية مميزة.. هدى سعد تسدل الستار على مهرجان الربيع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت الفنانة المغربية هدى سعد مساء أمس السهرة الختامية للدورة الثانية من مهرجان الربيع الدامج، الذي يُعنى بدعم وإدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع الفني والثقافي.

وشاركت هدى متابعيها على “إنستغرام” الملصق الترويجي للحفل، معلنة إحيائه على مسرح سينما “إسبانيول” بمدينة تطوان، حيث شهد الحفل حضوراً واسعاً من جمهورها ومحبي المهرجان، إضافة إلى عدد من الوجوه الفنية والثقافية المهتمة بقضايا الإدماج الاجتماعي.

ويُعد مهرجان الربيع الدامج مبادرة فنية واجتماعية سنوية تهدف إلى تعزيز مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الثقافية، عبر إتاحة منصات للتعبير والمساهمة الفعّالة في المشهد الإبداعي.