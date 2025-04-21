“ديدي” يواجه مصيره.. القضاء الأميركي يرفض تأجيل محاكمته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفض قاضٍ فيدرالي في نيويورك، يوم الجمعة الماضي، طلب مغني الراب الأميركي شون “ديدي” كومز تأجيل محاكمته بتهمة الاتجار بالجنس لمدة شهرين، مؤكداً أن المغني كان لديه الوقت الكافي للاستعداد للمحاكمة.

وأكد القاضي أرون سوبرامانيان أن المحاكمة ستُعقد في موعدها المحدد في الخامس من أيار/مايو المقبل، ومن المتوقع أن تستمر ما بين ثمانية وعشرة أسابيع، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

وكان محامي الدفاع مارك أغنيفيلو قد تقدم بطلب تأجيل لإتاحة الوقت لدراسة أدلة جديدة أُضيفت إلى ملف القضية، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب.

يُذكر أن شون كومز (55 عاماً) كان قد أُوقف في الخريف الماضي، بعد اتهامه باستخدام إمبراطوريته الموسيقية في تنفيذ منظومة منظمة من الاستغلال الجنسي، ضمن اتهامات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والقانونية الأميركية.