أجواء عالمية في جدة.. جينيفر لوبيز تتصدر حفلات الفورمولا 1

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة الأميركية جينيفر لوبيز في فعاليات جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بمدينة جدة، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها خلال التجارب النهائية التي أقيمت مساء السبت، مرتدية بدلة رياضية باللون الوردي تميزت بسحاب أمامي، ما منح ظهورها طابعاً جريئاً ولافتاً.

وفي الليلة نفسها، تألقت لوبيز على المسرح ضمن الحفل الختامي لما بعد السباق، مقدمةً مجموعة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جماهيري كبير، إلى جانب نخبة من أبرز نجوم العالم، من بينهم أشر (Usher)، ميجور ليزر (Major Lazer)، وبيجي غو (Peggy Gou).

وشهد الحفل أيضاً حضوراً عربياً لافتاً، بمشاركة مجموعة من النجوم مثل مروان بابلو، Tul8te، هشام عباس، مصطفى قمر، وحميد الشاعري، في سهرة استثنائية جمعت بين الأجواء العالمية والنكهة العربية، لتختتم الفعالية بأجواء فنية مبهرة.