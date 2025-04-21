أحمد مالك يفوز بجائزة هيباتيا الذهبية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن تكريم الفنان أحمد مالك خلال حفل افتتاح النسخة الحادية عشرة، والمقررة إقامتها في الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو المقبل، حيث سيُمنح جائزة “هيباتيا الذهبية” تقديراً لمسيرته الفنية المميزة.

وحقق أحمد مالك خلال السنوات الأخيرة حضوراً لافتاً في السينما والدراما، إذ بدأ بأفلام قصيرة مثل “زي بعض”، “ولا أنسى البحر”، و”مطر”، قبل أن يشارك في أعمال درامية بارزة منها “حكاية حياة”، “الشوارع الخلفية”، “لا تطفئ الشمس”، و”الجماعة”، الذي شكّل محطة نجاح استثنائية في مشواره.

وكان آخر أعماله الدرامية مسلسل “ولاد الشمس” في موسم رمضان 2025، حيث جسد شخصية “ولعة”، وشارك أيضاً في كتابة فكرة العمل، محققاً نسب مشاهدة عالية وإشادات نقدية واسعة.

في السينما، تألق مالك في مجموعة من الأفلام التي وصلت إلى مهرجانات دولية مرموقة، أبرزها “هيبتا”، “شيخ جاكسون”، “اشتباك”، “الضيف”، “عيار ناري”، “6 أيام”، وفيلم “حارس الذهب” الذي مثّل بوابة دخوله إلى العالمية.

كما يُكرّم المهرجان أيضاً الفنانة ريهام عبد الغفور في حفل الافتتاح، حيث ستحصل على جائزة “هيباتيا الذهبية للإبداع” عن مجمل مسيرتها الفنية الممتدة على مدار 25 عاماً. وقد تفاعل عدد من زملائها مع هذا الإعلان، من بينهم شيماء سيف وأحمد زاهر، فيما وجهت الفنانة غادة عبد الرازق رسالة تهنئة لريهام قائلة: “مبروك حبيبة قلبي، تستاهلي”.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يقام على مسرح سيد درويش، ويعد منصة مهمة لتكريم المبدعين في مجال السينما المستقلة والأفلام القصيرة، ويمنح جائزة “هيباتيا” لأصحاب المسيرات المؤثرة في المشهد الفني العربي.