مازن معضم يرد.. هل كان راضياً عن أصداء "بدم بارد"؟ ويُعلّق على هذا الإيفيه

ميرنا وليد - بيروت - التقى موقع "الفن" بالممثل مازن معضم في عرض فيلم "جن keys "، وقد أجرينا معه مقابلة شيّقة، تحدثنا فيها عن رسالته إلى أبطال العمل الممثلين جاد أبو علي، روزي الخولي، فؤاد حسن، وغيرهم، كما تحدثنا عن مسلسله "بدم بارد" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، والذي جمعه بالكثير من الممثلين، نذكر منهم أمل عرفة ووائل شرف، اذ علّقنا على "الإيفيه" الذي قام به في المسلسل، والمواقف الطريفة التي جمعته بالممثلين، وهل كان راضياً عن أصداء العمل؟

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