عبد الله الرويشد يتابع علاجه في ألمانيا وهذا ما قالته إبنته

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت أسيل الروشيد، إبنة الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، أن والدها سافر إلى ألمانيا، لاستكمال علاجه هناك، وذلك بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها منذ شهور، وأدت إلى صعوبة حركته.
وكتبت أسيل على صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الإجتماعي: "اللهم اشفي أبي شفاءً لا يغادر سقما، ربي استودعتك من هو أعز علي من نفسي، اللهم أشفي أبي بقدر ضعفي أمام مرضه وحزن قلبي لتعبه، اللهم لا تريني عمرا دون أبي واحفظه لي يا الله من كل شر وضيق وهم".
وتفاعل متابعو أسيل مع منشورها، وتمنوا لـ عبد الله الرويشد الشفاء التام.
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