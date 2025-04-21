شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثي يحيى حفل شم النسيم في القاهرة الجديدة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب محمود الليثى، لإحياء حفل غنائي بمناسبة شم النسيم فى إحدى نوادى القاهرة الجديدة، مساء اليوم الإثنين، ويقدم مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته الشعبية التي يتفاعل معه جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

من ناحية أخرى نجاح كبير حققته أغنية عينى ع الشرف لنجم الأغنية الشعبية محمود الليثى تتر مسلسل شباب امرأة، من بطولة النجمة غادة عبد الرازق الذى يعرض خلال موسم رمضان وحقق نجاحًا كبيرًا.

ولاقت الأغنية ردود أفعال قوية على مواقع التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا، حيث قدمها الليثى بشكل جديد ودائما يبدع في غنائه لتتر أى عمل يقدمه، أغنية من كلمات محمد النجار وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع أكرم عادل.

مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.