شكرا لقرائتكم خبر عن جون ليثجو يطمئن منتظري مسلسل Harry Potter.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردّ النجم العالمى جون ليثجو على المعجبين الذين "أصيبوا بالفزع" لاختياره لأداء دور "دمبلدور" في مسلسل Harry Potterالتلفزيوني القادم على HBO.

وأكد ليثجو اختياره في مسلسل HBO، النسخة الجديدة من قصة الساحر الشاب للكاتبة ج. ك. رولينج، في فبراير، قائلاً إن قبول الدور كان "قرارًا صعبًا" لأنه "سيحدد مساري في الفصل الأخير من حياتي".

في البداية، كان ردّ فعل المعجبين سلبيًا للغاية على هذا الخبر، معبرين عن قلقهم بشأن عمره وجنسيته الأمريكية، خاصة أنه سبق أن جسد هذه الشخصية على الشاشة ريتشارد هاريس ومايكل جامبون وجود لو.

ولهذا ردّ ليثجو قائلاً: "سأتبع خطى مايكل جامبون العظيم، بالرغم من أننى لستُ إنجليزيًا، ولكننى يجب أن أُذكر الجميع بأنني أديت دور ونستون تشرشل في مسلسل "the crown" وقدّمتُ أداءً جيدًا".

أضاف ليثجو قائلاً: "لكنني أعلم أن الكثيرين شعروا بالفزع من اختيار أمريكي لأداء دور الساحر الإنجليزي الأعظم، لكنني سأبذل قصارى جهدي."

وذلك بعدما أكدت شبكة HBO Max أن مسلسل Harry Potter التليفزيوني الجديد سيتم تصويره الصيف المقبل في نفس الاستوديوهات البريطانية التي تم تصوير الأفلام الأصلية فيها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وذلك بعدما كشف موقع nme عن تأجيل طرح سلسلة Harry Potter الجديدة من HBO إلى عام 2027، وكان من المقرر أن تصل حلقات المسلسل الجديد فى وقت أسرع.

لكن أعلن رئيس البث العالمي لشركة Warner Bros. Discovery، جى بى بريت، قائلا: "نحن متحمسون لطرح سلسلة Harry Potter على أعلى مستوى، وأود أن أزعم أنها قد تكون الحدث الأكبر بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى طرحها".

ومن المتوقع أن يستمر مسلسل Harry Potter الجديد إلى سبعة مواسم، مع تكييف كل موسم لكتاب من سلسلة الكاتبة جى كى رولينج.

وذلك بعدما تم الإعلان عن أن مسلسل Harry Potter يقوم بكتابته فرانسيسكا جاردينر مؤلفة مسلسل Succession، وسيشارك المخرج مارك ميلود كمخرج في عدة حلقات.