شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الخضري: أعمل على أغنيات جديدة مع رامي صبري ومصطفى كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموزع الموسيقى عمرو الخضري عن تعاونه في الوقت الحالي مع النجم رامي صبري، من خلال مجموعة من الأغاني الجديدة التي يتم التحضير لها ضمن ألبومه المقبل.

وقال الخضري في تصريحات لـ"الخليج 365": "نعمل على أغنيات مهمة جدًا، وستكون مفاجأة للجمهور عند صدورها، وإن شاء الله الألبوم يُطرح قريبًا".

وأضاف أيضًا أنه يتعاون مع المطرب مصطفى كامل في عدد من أغاني ألبومه الجديد، مشيرًا إلى أن تلك الأعمال تحمل طابعًا موسيقيًا مختلفًا عن أعماله السابقة، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها.

يذكر أن رامى صبرى قدم مؤخراً أغنية "الحب عيبنا" ضمن أحداث مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2025، والأغنية من كلمات النجم كريم فهمي أحد أبطال المسلسل وألحان الأغنية بتوقيع عمرو الشاذلي، وحصدت الأغنية إشادات جماهيرية كبيرة وانتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت آخر ألبومات مصطفى كامل "وجع قلبى" وتضمن عددا من الأغانى التي حققت نجاحا كبيرا، منها "اتعلمت من الليالى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر أحمد جودة، وأغنية "اسكت" من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وأغنية "حلوة حياتى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير، وأغنية "وجع قلبي" وهي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر ووتريات فارس صقر وهندسة صوت أحمد جودة.