شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى عن خاله سليمان عيد: كنت مثالى فى كل شيء وفخور بإنى قريبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان حمدي الميرغني خاله الفنان سليمان عيد، حيث كتب عبر صفحته على "فيس بوك": "وداعاً يا خال.. كنت مثالي في كل شيء، وكنت أب مثالي، كنت زوج مثالي، كنت أخ مثالي، كنت صاحب مثالي كنت فنان مثالي، كنت إنسان مثالي".



حمدي الميرغني

وتابع حمدي الميرغني: "كنت بتسعى ليا في بداياتي والله اكتر مما كنت بسعى لنفسي، وكنت بتعرف المخرجين والمنتجين والنجوم عليا وكنت دايماً تقدملي نصايح لآخر لحظة ما بينا".

واستكمل حمدي الميرغني: "مفيش واحد كان يعرف اني قريبك الا لما يحبني من قبل ما يتعامل حتي معايا مفيش واحد الا لما كان يقولي فيك أشعار عن كرم أخلاقك وطيبتك الغير محدودة مفيش انسان واحد زعل منك لحظة".

واختتم حمدي الميرغني حديثه: "هفضل فخور طول عمري أني قريبك، كنت سهل في كل حاجه يا خال الا في فراقك كنت وستظل صعب أوي، ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته ".