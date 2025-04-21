شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Sinners لـ ريان كوجر يتفوق على A Minecraft Movie في الويك إند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Sinners من إنتاج Warner Bros نجاحًا كبيرا في شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع، محققًا إيرادات تُقدر بـ 45 مليون دولار، متفوقًا على فيلم A Minecraft Movie من نفس الاستوديو، والذي حقق حوالي 41 مليون دولار.

في حين أن إيرادات فيلم Sinners يوم الجمعة كانت أقل بقليل من إيرادات فيلم Nope التي بلغت 19.5 مليون دولار، إلا أن إيراداته يوم السبت تتفوق على إيرادات فيلم Jordan Peele التي حققت 13.9 مليون دولار خلال ثلاثة أيام فقط، والتي بلغت 44.3 مليون دولار.

فيلم Sinners من بطولة مايكل بى جوردان، مايلز كاتون، سول ويليامز، أندريه وارد هاموند، جاك أوكونيل، تيناج إل. جاكسون، ديفيد مالدونادو، آدين إنكالاردي، هيلينا هو، ومن كتابة وإخراج ريان كوجلر، مخرج فيلمي " Black Panther " و" Creed ".

ويدرو فيلم Sinners حول رؤية جديدة للخوف، حيث يحاول شقيقان توأمان (جوردان) ترك حياتهما المضطربة، فيعودان إلى مسقط رأسهما ليبدأ حياة جديدة، ليكتشفا أن شرًا أعظم ينتظرهما ليرحب بعودتهما.