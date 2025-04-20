محمد رمضان يتجاهل الانتقادات ويفاجئ الجمهور بلقب جديد.. فما القصة؟!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أبريل 2025 10:23 مساءً - تجاهل الفنان محمد رمضان الانتقادات الحادة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، وكان آخرها انتقاد الفنانة المعتزلة شمس البارودي له، ليفاجأ محمد رمضان متابعيه بتغيير اسمه على حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" ليصبح "Mr 1".

ما هو رد فعل محمد رمضان على الانتقادات التي وجّهت له؟!

رداً منه على الانتقادات التي تعرض لها مؤخراً، نشر الفنان محمد رمضان صورة له عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الشخصي "فيسبوك"، وعلّق عليها قائلاً: "يسمونها حرباً ضدي، أنا فقط اسميها حياة. ليست حرباً، إنها الحياة"، واختتم تعليقه بـ لقبه الجديد الذي وضعه على حسابه على "إنستغرام" ‏MR1‏.

الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب محمد رمضان على فيسبوك

كما شارك عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، عدداً من الصور له في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ومن ضمنها صورة لتغيير اسم حسابه على "إنستغرام"؛ وعلّق عليها قائلاً: "أنا ممتن جداً لعائلتي الثانية Meta وتطبيقي المفضل Instagram على هذه الهدية الرائعة، تغيير اسم حسابي إلى MR1 Mister One Mohamed Ramadan".

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شمس البارودي تنتقد محمد رمضان

استرجعت الفنانة شمس البارودي أزمة الطيار الشهيرة، وقالت في منشور عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "حسبي الله ونعم الوكيل، عملتوا قيمة للجاهل وهو ولا حاجة إحنا في زمن المسخ، أنا سمعت وعارفة موضوع الطيار، رحمة الله عليه، بس أول مره أشوفه، يارب اللي قطع عيشه ينقطع من رحمة ربنا، وكل قرش سحت يحاسب عليه في قبره عاجلاً غير آجل. الرجل توفي قهراً ربنا يقهرك، وكل من يقف جانب الباطل والتفاهة والسفه، ومن جمع المال بعد فقر مدقع، والفقر مش عيب، واغتنى بالهيافة والسفه، واستغل جهل البسطاء ويؤذي من هو أفضل منه قيمة وخلقاً وإنسانية ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم".

وقد تفاعل متابعو شمس مع هذا المنشور، وأيّد البعض رأيها، خاصةً أن محمد رمضان أصبح يُسيء لجمهوره بشكلٍ واضح خلال الفترة الماضية، من خلال تصرفاته التي يعتبرها الجمهور غير لائقة.



يُشار إلى أن محمد رمضان يشارك حالياً في مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، المُقام في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة ‏الأمريكية، وتصدر اسمه ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية بسبب ظهوره بأزياء غير لائقة في الحفل.

مشاركة محمد رمضان في رمضان 2025‏

يُذكر أن الفنان محمد رمضان دوماً ما يحرص على التواجد في الموسم الرمضاني من خلال مسلسلاته التلفزيونية، إلا أنه في رمضان ‏‏2025 قد أطل على جمهوره بتجربة جديدة؛ من خلال تقديمه لبرنامج تلفزيوني.

وكان قد حقق في شهر رمضان الماضي نجاحاً كبيراً لدى الجمهور من خلال تقديمه لبرنامج "مدفع رمضان"، والذي ‏تصدر من خلاله "ترند" مواقع التواصل الاجتماعي.



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