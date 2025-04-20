شكرا لقرائتكم خبر عن عاصي الحلّاني يطلق أحدث أغنياته "الحقّ علينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق فارس الأغنية العربية الفنان عاصي الحلاني أغنيته الجديدة بعنوان "الحق علينا"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات والحان وتوزيع سليم عساف، وتم تصويرها بأسلوب الفيديو كليب تحت إدارة المخرج أحمد المنجد.

ويعتبر العمل الجديد من الأعمال الرومانسية، فسالت كلماتها وجعًا والحانها تدمي القلوب، ليأتي صوت فارسها معبرًا عن تلك الأوجاع التي تطارد العاشقين.

ويأتي ذلك بعد النجاح الذي حققه كليب "ضحكة حبيبي" للمطرب اللبناني عاصى الحلانى، والذى أخرجه أحمد منجد، يجدد الثنائى تعاونه بكليب جديد تم تصويره بين مناطق الشمال وبيروت في لبنان، والأغنية تحمل طابع "دراما".

وكانت آخر أغنيات النجم عاصى الحلانى هى أغنية "تعرف شنو أحبك"، التي طرحها على موقع "يوتيوب" ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وتعد الأغنية من كلمات فراس الحبيب، وألحان عادل العراقي، وتوزيع إليان الدبس.