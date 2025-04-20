شكرا لقرائتكم خبر عن سناء منصور عن زوجها الراحل نبيل سالم في لقاء سابق: ساعدني الكثير فى مشواري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا اليوم الدكتور نبيل سالم زوج الإعلامية القديرة سناء منصور، وفى مداخلة هاتفية أجراها على قناة دى إم سى منذ فترة، فاجأ زوجته وقال لها: انتى أحسن مذيعة في مصر.

وتحدثت الإعلامية القديرة سناء منصور عن أن زوجها الراحل ساعدها كثيرًا في مشوارها الإذاعى وكان شيئًا مهمًا في حياتها، وأكدت أنها خلال فترة كنت أتخلى عن شغلى ولكن بوجوده في حياتى ظل بجوارى وساعدنى الكثير.

يذكر أن مهرجان الإبداع العربي كرم مؤخرًا خلال حفل افتتاح دورته الأولى، والتي أقيمت بمكتبة مصر العامة بالدقى، الإعلامية سناء منصور، إلى جانب كل من: الفنان علي الحجار والمطربة لطيفة.

وروجت مؤخرًا الإعلامية سناء منصور لحملة للعلم التي تطلقها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقالت في فيديو لها: لو ابنك أقل من 8 سنوات مينفعش يستخدم الموبيل غير 3 ساعات في الأسبوع، وده كلام أكبر دكاترة الصحة في الدنمارك، خاصة أن هناك دراسة تؤكد أن استخدام الموبايل بشكل كبير يؤدى إلى التوحد، ووجهت سناء رسالة لكل الأمهات أن يركزوا مع أولادهم.