شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي كيوان لـ"الخليج 365": الكثير يظن أننى لست مصرية رغم كوني إسكندرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الفنانة انجي كيوان نجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل وتقابل حبيب، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وبمجرد ظهورها على الشاشة جاءت بعض تعليقات الجمهور بأنها من الممكن أن تعود فنانة عربية ولكن ليس مصرية.

وأوضحت انجي كيوان، خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365، أنها مصرية من إسكندرية، قائلة: "الكثير يظن أننى لست مصرية، بالرغم من كوني إسكندرانية، ولكن أعتقد أن السبب أننى عشت فى الإمارات مدة كبيرة وزوجي لبناني وكل أصدقائي من لبنان، وكنت أتحدث باللهجة اللبنانية بشكل أساسي، ولكن في أي فرصة أؤكد أنني مصرية".

وعن تقديمها شخصية كاريمان في مسلسل وتقابل حبيب، أشارت: "دائمًا كنت أشعر بالخوف اتجاه مشاركتي في أي عمل بشهر رمضان، بسبب إحساسي أن كل الناس ستشاهدني بحكم متابعة الجميع للدراما خلال شهر رمضان، ولكن سبب مشاركتي في مسلسل وتقابل حبيب ثقتي في الكاتب عمر محمود ياسين والذي شاركت معه في عمل من قبل شجعني على تلك المشاركة".

وتابعت كيوان: ما جذبني لشخصية "كاريمان" هو أنها من النوع الذي لا يعرف الناس ما إذا كانوا سيحبونه أم لا، وهذا النوع من الشخصيات يمثل دائماً تحدياً لأي ممثل، بالإضافة إلى ذلك، كان فريق العمل مشجعاً للغاية ودفعني للمشاركة.