شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الفنان الراحل إبراهيم يسري يحيي ذكرى وفاته العاشرة: كل يوم بتوحشني أكتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيى الفنان الشاب محمد يسري ذكرى ميلاد والده الراحل إبراهيم يسري وذكرى وفاته العاشرة، معبرًا عن اشتياقه الشديد له.

ونشر محمد يسري صورة تجمعه بوالده الراحل عبر "إنستجرام"، معلقا عليها: "النهاردة عيد ميلاد أبويا الله يرحمه.. والذكرى العاشرة على وفاته.. عشر سنين كل يوم عدى كأنه عمر بحاله".

وتابع: "كل يوم بتوحشني أكتر من اليوم إللي قبله.. ربنا يرحمك يا حبيبي ويصبر قلوبنا على وجع فراقك.. نسألكم الدعاء فضلا".

يذكر أن إبراهيم يسري شارك في العديد من الأعمال التي تعد من أبرز المسلسلات التليفزيونية في مصر والوطن العربي، منها "ليالي الحلمية"، "ضمير أبلة حكمت"، "عصفور النار"، "رحلة السيد أبو العلا البشري"، و"المال والبنون" بجزئيه الأول والثاني والذى جسد فيه أشهر أدواره "فهمى فراويلة"، الابن المغلوب على أمره والذي يدخل في حالة اكتئاب بعد وفاة زوجته، كما تألق في دور "صلاح" بمسلسل "هوانم جاردن سيتي".

وفي السينما جسد إبراهيم يسري العديد من الأدوار البارزة ومنها دوره الشهير (أسامة سيد خليفة) في الفيلم الكوميدي "فيلم ثقافي" مجسدا دور شاب فقد الأمل في عيش حياة طبيعية، كما أن من أبرز أعماله تجسيد دور "محسن عبد المنعم" في فيلم "الإرهابي" رفقة النجم عادل إمام.