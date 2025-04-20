شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تواصل نجاحها الفني بالتكريم من الإسكندرية بعد ظلم المصطبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشاط فني كبير تعيشه النجمة ريهام عبد الغفور، خاصة بعد تقديمها واحدًا من أهم الأعمال الدرامية التي نافست ضمن سباق دراما رمضان 2025، وهو مسلسل ظلم المصطبة، والذي سلط الضوء على عدد من الأعراف والتقاليد الخاطئة في ريف مصر.

وأجادت ريهام عبد الغفور من خلاله تجسيد شخصية "هند"، الحبيبة التي يهرب حبيبها ولا تعرف مكانه لسنوات، وبعدها تتزوج من صديقه، وتعيش معه أصعب سنوات معه، بعد الظلم الكبير الذي يقع عليها من قبله، لتحاول الخروج عن عباءته وظلمه، وبمجرد في تفكيرها من الطلاق منها، تجد حياتها أصبحت أصعب، لتنتهي حياتها في النهاية بالقتل على يد زوجها.

وشارك في مسلسل ظلم المصطبة بجانب ريهام عبد الغفور كل من إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم، وهو من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios.

وبجانب النجاح الكبير الذي حققته ريهام عبد الغفور خلال موسم رمضان، أعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير مؤخرا عن تكريمها ضمن دورته الـ 11، المقرر إقامتها في الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو المقبل، بجائزة هيباتيا الذهبية للإبداع عن مسيرتها الفنية بعدما قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة خلال السنوات الماضية.