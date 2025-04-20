شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أبو زيد: أخوض تجربة تأليف فكرة العمل الدرامي "أنا أنت.. أنت مش أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان كريم أبو زيد إنه صاحب فكرة العمل الدرامي الذي يحمل اسم "أنا أنت.. أنت مش أنا"، والذي من المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة وهو من إخراج هشام الرشيدى ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد، وهو من بطولة معتصم النهار وميرنا نور الدين.

وتابع أبو زيد في تصريحات لـ"الخليج 365": "مبسوط بفكرة العمل الذي تدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعى ويتناول عالم الميتا فيرس ومخاطر وإيجابيات السوشيال ميديا"، مضيفًا أنه يتمنى أن ينال إعجاب الجمهور حيث يشمل فكرة جديدة على الدراما المصرية.

وكانت آخر أغانى المطرب كريم أبو زيد أغنية "عيشلك يومين" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع عمرو الخضرى وتقول كلمات الأغنية:



للزهقانين والطهقانين المود قفيل؟ لأ نعدلوا

للمخنوقين والتعبانين في طريق طويل؟ ما نبدلوا

علّي مزاجك فوّق روّق.. وارسم عيشتك لوّن زوّق