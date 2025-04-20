هبة القواس تجمع نواف سلام وكبار الشخصيات في ليلة موسيقية استثنائية بالسراي الحكومي

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ميرنا وليد - بيروت - برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، وبمبادرة من المؤلفة الموسيقية ورئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى هبة القواس، فتح السراي الحكومي أبوابه لأول مرة لاستضافة رائعة موزارت الموسيقية "ريكويم"، في حفل تاريخي احتفالًا بعيد الفصح المجيد.
أحيت الحفل الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي، بمشاركة كورال جامعة سيدة اللويزة بإدارة الأب خليل رحمة. وشارك في الأداء المنفرد كل من السوبرانو ماري جوزيه مطر، الميزو سوبرانو ميلاني أشقر، التينور بشارة مفرّج، والباريتون برونو خوري.
في كلمتها، أكدت هبة القواس أن الحدث يمثل ولادة جديدة للبنان، معتبرة أن الموسيقى والثقافة هما الركيزتان الأساسيتان لتجاوز الأزمات، وأشارت إلى أن اختيار "ريكويم موزارت" في أسبوع الآلام لم يكن لإحياء الحزن، بل للتعبير عن القيامة والبعث وتجديد الأمل.
حضر الحفل شخصيات سياسية وثقافية ودبلوماسية رفيعة المستوى، من بينهم الرئيس فؤاد السنيورة وعقيلته، والرئيس سعد الحريري ممثلًا بأحمد الحريري، وعدد كبير من الوزراء والسفراء، الذين أعربوا عن تقديرهم لهذا الحدث الفريد من نوعه.
ألقى الرئيس سلام كلمة أشاد فيها بأهمية الموسيقى والفنون في تحقيق الحوار الوطني وبناء الجسور الثقافية، معبراً عن دعمه لاستمرار هذه الفعاليات في السراي الحكومي.
تميز الحفل بتناغم رائع بين الأوركسترا والكورال والمغنين المنفردين، مقدماً للجمهور تجربة موسيقية وروحية عميقة عكست رسالة لبنان الحضارية والإنسانية.
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