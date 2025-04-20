سلاف فواخرجي تنشر وثيقة زواجها من بشار الأسد.. وتعلّق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت النجمة السورية سلاف فواخرجي عن استيائها وسخريتها من تداول وثيقة مزوّرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم زواجها من الرئيس السوري بشار الأسد، واصفةً الأمر بـ”المضحك” و”التافه”، ومؤكدة أنها ستظل ترد على هذا النوع من التزوير المهين.

ونشرت فواخرجي صورة الوثيقة المفبركة عبر حساباتها، وأرفقتها بتعليق ساخر قالت فيه: “لا تواخذونا عملناها عالضيق ماعزمنا حدا.. قسماً بالله شي بيضحك.”

وأضافت في رد مطوّل: “أنا عادة جدية، بس ما قدرت… هل تستطيعون أن تكونوا نبلاء لمرة واحدة؟ تناقشوا الأفكار بدل الطعن بالشرف؟ هل تستطيعون إخراج عقولكم من غرف النوم؟”.

وأشارت إلى وجود أخطاء واضحة في الوثيقة، منها معلومات غير دقيقة تتعلق باسم والدها، وتاريخ ولادتها، والمكان المُدرج في السجلات، مضيفةً بسخرية: “تعبتوا واجتهدتوا، كملوا للآخر، مرة بعد مرة وثيقة بعد وثيقة بتنجحوا!”

وتابعت: “أنا من اللاذقية، من كل سوريا، وإذا بدكن تعدلوا يا نوابغ، العقد يعتبر باطل بهيك أخطاء، والعياذ بالله!”

كما نفت تمامًا شائعات طلاقها من زوجها الفنان وائل رمضان، وقالت بوضوح: “أنا لم أطلق ولن أطلق إذا ربنا أراد، الله يحميلي زوجي وعيلتي.”

وختمت فواخرجي رسالتها بمناشدة لوقف هذا النوع من العبث الإعلامي، قائلة: “ديروا بالكم عالبلد والناس.. هنّ أحق بالاهتمام مني. ولا شو؟”.