غادة عبد الرازق تكشف سبب غيابها عن المهرجانات.. وتعلن عن عودتها للسينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة غادة عبد الرازق في تصريحات إعلامية عن سبب غيابها عن حضور المهرجانات السينمائية خلال الفترة الماضية، موضحة أنها تفضّل عدم الحضور إذا لم تحظَ بالتكريم الذي يليق بمشوارها الفني الطويل.

وقالت غادة: “أنا بحب أروح المهرجانات وكل حاجة، لكن لو مفيش مهرجان كرّمني فيه بعد كل السنين دي، يبقى أفضل ما أروحش. مش معقول أروح مهرجان من غير ما يكون ليّ تكريم بعد مشوار طويل.”

وفي سياق آخر، أعلنت عبد الرازق عن عودتها إلى السينما خلال العام الجاري، من خلال فيلمين جديدين: الأول من بطولتها إلى جانب نجم كبير، والثاني يضم بطولة جماعية لعدد من النجوم.

وأضافت: “الفيلمين دول مهمين ليّ جداً، واحد فيهم بطولته المشتركة مع نجم كبير، والتاني بطولة جماعية، وأتوقع أنهم هيكونوا مفاجأة لجمهوري.”

أما عن حالتها النفسية في الفترات الصعبة، فقالت: “لما بكتئب وأتضايق، بحاول أخرج من الحالة دي بأبسط الطرق. يمكن الشغل والمشاريع الجديدة بيهونوا، بس مش دايمًا سهل التكيف مع الحزن.”

وتترقّب غادة عبد الرازق انطلاقة قوية هذا العام بعد فترة من الابتعاد النسبي عن الساحة السينمائية.