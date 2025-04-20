حسين الجسمي لأوّل مرّة في ألمانيا.. “بالحب نغني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي، المعروف بلقب “جبل الأغنية العربية”، عن استعداده لإحياء أولى حفلاته الغنائية في ألمانيا، وذلك يوم 21 حزيران (يونيو) المقبل، على مسرح “رودولف ويبير آرينا” بمدينة أوبرهاوزن، أحد أرقى وأضخم المسارح الفنية في أوروبا.

وشارك الجسمي الخبر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: “في ألمانيا، لأول مرة،، نلتقي في 21 يونيو بـ رودولف ويبير آرينا – أوبرهاوزن”، مضيفًا في رسالة وجدانية إلى جمهوره: “بالشوق نأتي، وبالحب نغني”.

ويشاركه في هذه الأمسية المميزة الفنان اللبناني آدم، ضمن حفل تنظّمه شركة “Moments Events”، وسط تجهيزات تنظيمية ضخمة بمواصفات عالمية، لتكون ليلة استثنائية بكل المقاييس.

ويُعتبر هذا الحفل محطة جديدة في المسيرة العالمية المتألقة لحسين الجسمي، بعد سلسلة من النجاحات التي حققها في أبرز المسارح العربية والدولية، حيث سبق له المشاركة في فعاليات عالمية كبرى حملت بصمته الخاصة.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً واسعاً من الجاليات العربية والأوروبية، في قاعة سبق أن احتضنت حفلات لنجوم عالميين أمثال بيونسيه، شاكيرا، أليشيا كيز، ريهانا، جاستن بيبر، كولدبلاي، وغيرهم من كبار فناني العالم.