تأجيل متكرر لفيلم مينا مسعود يثير الجدل.. والكشف عن الأسباب الحقيقية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار تأجيل عرض فيلم النجم المصري العالمي مينا مسعود “في عز الضهر” لأكثر من مرة، كان آخرها في موسم عيد الفطر الماضي، حالة من الجدل والتساؤلات، وسط شائعات عن وجود أزمات إنتاجية أو رقابية حالت دون طرحه في دور العرض.

وكشفت مصادر خاصة أن التأجيل لم يكن لأسباب رقابية، بل نتيجة ظروف متعددة واجهت فريق العمل خلال التصوير، أبرزها تداعيات انتشار فيروس كورونا بعد التعاقد على العمل، والتي أدّت إلى إصابة المخرج مرقس عادل ودخوله العناية المركزة، إضافة إلى انشغال مينا مسعود بأعمال فنية أخرى خارج مصر.

كما أن تصوير مشاهد الفيلم في عدة دول، تسبب في صعوبة تنسيق مواعيد التصوير بين النجوم المشاركين بسبب ارتباطاتهم الموازية، ما دفع المنتج إلى اتخاذ قرار التأجيل بهدف إخراج العمل بالشكل اللائق الذي يستحقه، نظراً لما بذل فيه من جهد إنتاجي وفني كبير.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية حمزة الكاشف، شاب مصري ينخرط في شبكة إجرامية دولية، يتم تجنيده لتنفيذ مهام مشبوهة، ما يضعه أمام صراع حاد بين ماضيه المليء بالانتماء والولاء، وواقعه الجديد المليء بالمخاطر والغموض.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب مينا مسعود نخبة من النجوم، أبرزهم: إيمان العاصي، شيرين رضا، بيومي فؤاد، محمد علي رزق، جميلة عوض، محمود حجازي، ومحمد عز. الفيلم من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.