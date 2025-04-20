بعد تأجيله.. مي كساب تستأنف تصوير “نون النسوة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الفنانة مي كساب للعودة إلى تصوير مشاهدها في مسلسل “نون النسوة” خلال الأسبوع الجاري، بعد أن تم تأجيل عرضه من الموسم الرمضاني الماضي إلى موسم الصيف، بناءً على قرار من الشركة المنتجة.

وكانت مي قد انتهت من تصوير أكثر من نصف مشاهدها في المسلسل، وسبق أن أعلنت عبر حساباتها الرسمية عن مشاركتها به في دراما رمضان، إلا أنها فوجئت بقرار خروجه من السباق الرمضاني في اللحظات الأخيرة.

وكشفت مي كساب في وقت سابق عبر إنستغرام عن أسباب التأجيل، حيث قالت: “بقالي 3 سنين بعمل أدوار مهمة في مسيرتي الفنية، وكنت محظوظة بالأدوار مع زملاء كبار ومخرجين مهمين، واتعلمت منهم كتير. كان نفسي أرجع ببطولة تليق بيكم، لكن نظرًا لضيق الوقت، تم تأجيل مسلسل نون النسوة لبعد رمضان.”

وأضافت: “هاكتفي بظهوري كضيفة شرف في مسلسل المداح، وسعيدة جدًا بالتجربة مع المخرج أحمد سمير فرج والنجم حمادة هلال، وإن شاء الله تتبسطوا معانا.”

يُذكر أن مسلسل “نون النسوة” يعد أولى بطولات مي كساب بعد غياب عن البطولة المطلقة، ويترقب جمهورها عرضه خلال الفترة المقبلة ضمن خارطة الأعمال الصيفية.