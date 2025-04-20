الساعات الأخيرة في حياة سليمان عيد.. صيام وحج ونهاية مفاجئة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روى الفنان المصري أوس أوس تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة زميله الراحل سليمان عيد، الذي توفي صباح أمس (الجمعة) عن عمر ناهز 58 عامًا، مشيرًا إلى أن الراحل كان يعيش أيامه الأخيرة بروح إيمانية عالية، حيث صام آخر يوم من “الستة البيض”، وقدم على أداء فريضة الحج له ولزوجته.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب على شاشة MBC مصر، قال أوس أوس باكياً:

“كان عندي في المكتب إمبارح، وقلت له يا عم سليمان تعالَ نصلي الجمعة سوا، ما كنتش أعرف إنه هيكون معاد لمصر كلها… الله يرحمه، افتقدنا فنانًا كبيرًا بأخلاقه قبل فنه، كان بيساعد الكل حتى على حساب نفسه وصحته.”

وأضاف: “كان راجل عظيم علّمنا كتير، ووقف جنب كل الأجيال، وكان فرحان إنه بيشارك في 4 أفلام في موسم العيد، وكان بيغيّر اتجاهه ويدخل في أعمال درامية.”

وتوفي سليمان عيد بعد شعوره بألم شديد في الصدر عند السابعة صباحًا، فبادر نجله عبده بالاتصال بالإسعاف التي وصلت سريعًا ونقلته إلى المستشفى، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل، حيث أكد الأطباء وفاته فور وصوله.

من جانبه، كشف الفنان شريف منير أنه التقى بالراحل قبل يومين من وفاته، حيث تناولا العشاء سويًا، وكتب عبر إنستغرام: “عمرك ما زعلت حد ولا غلطت في حد، دايمًا طيب وبشوش وراجل ابن بلد، وصاحب صاحبك ومصلي وعمرك ما اتغيرت.”