شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أفلام تشارك في الدورة 73 بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 73، برئاسة الأب بطرس دانيال، حيث ينطلق حفل الإفتتاح يوم 2 مايو المقبل داخل قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

ويشارك في المهرجان هذا العام 6 أفلام تم اختيارها وفقًا للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 44 فيلماً قد عُرضت تجارياً هذا العام، إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة، وهى «ليه تعيشها لوحدك» للمخرج حسام الجوهري، «رحلة 404» للمخرج هاني خليفة السيد، «الهوى سلطان» للمخرجة هبه يسري، «رفعت عيني إلى السماء» للمخرجان ندى رياض وأيمن الأمير، «الفستان الأبيض» للمخرجة ﭼيلان عوف، «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» للمخرج خالد منصور.

وتشكلت لجنة تحكيم الدورة 73 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة المخرج طارق العريان، وعضوية كلٍ من: الفنان عمرو يوسف، الفنانة دينا فؤاد، الفنانة هبه عبدالغني، الكاتب والمؤلف أحمد مراد، ومدير التصوير د. أيمن أبوالمكارم، المونتيرة رانيا المنتصر بالله، الناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار شادي مؤنس.

ويعد مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما هو مهرجان سينمائي مصري، ويعتبر أقدم مهرجان سينمائي بمنطقة الشرق الأوسط، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية فى مصر، التى تقام سنويًا، بشكل منتظم.