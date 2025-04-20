شكرا لقرائتكم خبر عن ذكراه العاشرة.. إبراهيم يسرى: عشقت التمثيل من الابتدائية وفوت امتحان المعهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد الذكرى الـ 10 على وفاة الفنان إبراهيم يسري، إذ أنه رحل عن عالمنا 20 أبريل عام 2015، بعد مسيرة فنية حافلة وأدوار وشخصيات أجاد تقديمها سواء على مستوى المسرح أو الدراما، كما أنها ذكرى ميلاده أيضا لأنه من مواليد 20 إبريل عام 1950.

وفي لقاء تليفزيوني تحدث إبراهيم يسري عن بداياته في المجال الفني، وانه أحب التمثيل منذ صغره، وحاول خوضه في المرحلة الابتدائية قبل أن يفشل في الانضمام إلى فريق التمثيل، ليعيد المحاولة مرة أخرى مع دخوله المدرسة الإعدادية، وهناك اشترك مع فريق التمثيل في أكثر من مسرحية تناسب سنهم ومكان تقديمه لفنهم.

كما تابع أنه بمجرد دخوله المدرسة الثانوية العسكرية أثناء تواجده في المنصورة، اشترك مجددا في فريق التمثيل، ولكنه وقتها كان بشكل أكثر احترافية، وتعرفوقتها على مخرجين وصناع، وبدأ الموضوع يأخذ منه وقتا وجهدا، ويتطور من خلاله، حتى فوزه بجوائز أحسن ممثل، مشيرا أن شقيقته التي كانت تكبره بحوالي 15 عاما هي من تولت تربيته بعد وفاة والديه في صغره، وهي أكثر من شجعه على حب الفن والتمثيل.

وأشار إبراهيم يسري خلال اللقاء أنه أحب في البداية دراسة الطب، كما كان يقوم دائما بكتابة لقب دكتور على كتبه الخاصة، قبل هوسه بالتمثيل، ولذلك فشل في الالتحاق بالطب، بسبب مجموعه، ليدخل إلى كلية التجارة، موضحا انه في ذلك الوقت وبعد مرور عام له داخل الكلية الفنان إبراهيم عبد الرازق من أجبره على ضرورة الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، رغم أنه كان يرى وقتها أنه أقل من ذلك، كما أنه ساعده على مذاكرة ما يحتاجه للالتحاق بالمعهد، فضلا عن تثقيف نفسه في كل ما يخص المسرح.

ولكن كانت المفاجأة، وبعد مرور شهر على بقائه في القاهرة، وهو أنه أضاع يوم الاختبار في معهد الفنون المسرحية، بسبب النوم، موضحا أن يوم الاختبار استيقظ مبكرا للمذاكرة ومراجعة معلوماته، وبعدها غلبه النوم مجددا، وعند استيقاظه يجد أنه فوت ميعاد الامتحان وعند ذهابه مسرعا إلى المعهد يجد ان هناك ساعة كاملة أضاعها، وهناك يحاول الكذب على زكريا سليمان بأنه جاء من المنصورة وحدث حادث في الطريق، ولكنه يخبره أن يأتي مجددا العام الماضي لخوض الامتحان.

يذكر ان ابراهيم يسري شارك في العديد من الأعمال التي تعد من أبرز المسلسلات التليفزيونية في مصر والوطن العربي، منها "ليالي الحلمية"، "ضمير أبلة حكمت"، "عصفور النار"، "رحلة السيد أبو العلا البشري"، و"المال والبنون" بجزئيه الأول والثاني والذى جسد فيه أشهر أدواره "فهمى فراويلة"، الابن المغلوب على أمره والذي يدخل في حالة اكتئاب بعد وفاة زوجته، كما تألق في دور "صلاح" بمسلسل "هوانم جاردن سيتي".

وفي السينما جسد إبراهيم يسري العديد من الأدوار البارزة ومنها دوره الشهير (أسامة سيد خليفة) في الفيلم الكوميدي "فيلم ثقافي" مجسدا دور شاب فقد الأمل في عيش حياة طبيعية، كما أن من أبرز أعماله تجسيد دور "محسن عبد المنعم" في فيلم "الإرهابي" رفقة النجم عادل إمام.