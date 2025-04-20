هذان العطران تعشقهما كايت ميدلتون

ميرنا وليد - بيروت - على مر السنين، أسرتنا الأميرة كايت ميدلتون، بداية من فستانها الأزرق والأبيض، وبلوزتها المفضلة، إلى خاتم خطوبتها الرائع، وفستان زفافها الذي لا يُنسى، والآن، نُركز على عطرها المميز.

جو مالون لندن أورانج بلوسوم

يُعد عطر جو مالون لندن أورانج بلوسوم، العطر المُفضّل لدى كيت. فهي من أشد معجبي رائحة الحمضيات الرقيقة، لدرجة أنها طلبت أن يكون هذا العطر عطر زفافها عام 2011. ووفقًا لمجلة فوغ البريطانية، رتّبت كيت نفحات شموع زهر البرتقال، لتملأ أجواء كنيسة وستمنستر في يوم زفافها، ويصل سعرها بحسب موقع البيع، إلى 168 يورو.

white gardenia petals من إلومينوم

يُشاع أن كيت كانت تستخدم أيضًا، بتلات الغاردينيا البيضاء من إلومينوم، وهي عطر زهري أبيض آخر، وقد توقف إنتاجه. وتقول خبيرة تجميل ملكية: "يُقدم إلومينوم لندن مزيجًا ثلاثيًا من الأزهار البيضاء الأثيرية: الغاردينيا، وزنبق الوادي، والياسمين، مع لمسات من الأخشاب النقية"، ويصل سعر العطر، بحسب موقع البيع، إلى 110 يورو.