شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاشة غنائية لنجوم الغناء قبل شم النسيم.. بهاء سلطان وجنات وساندي أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتعاشة غنائية يشهدها الوسط الفني خلال هذه الأيام قبل حلول شم النسيم، حيث يحرص الكثير من المطربين على إقامة الحفلات أو طرح الأغانى، والتي تشهد تنوعًا ما بين الرومانسى والكلاسيكي والعتاب والفراق، وبدأ عدد من المطربين طرح أغنيات فريدة من بينهم جنات وساندي ومي فاروق، كما قدم النجم بهاء سلطان البوماً كاملاً.

جنات

طرحت المطربة المغربية أغنية بعنوان "ضعت منك"، عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية الرقمية، والأغنية تنتمي للطابع الرومانسي، وهي من كلمات أحمد العزب، ألحان غريب، وتوزيع موسيقي دافيد أمين.

ساندي

طرحت المطربة ساندي أغنية بعنوان "فالبلكونة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندى.

مي فاروق

تعود النجمة مى فاروق، وتستكمل طرح أغنيات ألبومها الجديد "تاريخى" الذى بدأت فى إطلاقه مع بداية العام، وطرحت أغنيتها الخامسة بعنوان "اللى شافنا"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وتحمل الطابع الرومانسى، وتعبر عن قصة حب، تربط بين ثنائى دافعهما المشترك هو السعادة، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب.

ميريام فارس

طرحت النجمة اللبنانية ميريام فارس كليب أغنيتها الجديدة "لحبيبى"، على كل المنصات الإلكترونية والمحطات الإذاعية، والأغنية من كلماتها وألحانها وتوزيعها

محمد رمضان

طرح النجم محمد رمضان أحدث أغنياته بعنوان "بحب أغيظهم" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات حازم إكس، والحان وتوزيع فلسيطين ريمكس، ومكس وماستر نادر حمدي.

بهاء سلطان

طرح النجم بهاء سلطان، أغنيات البومه الجديد الذى يحمل عنوان "رسيني" والمكون من 5 أغنيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بالتعاون مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

جاءت الأغنية الرئيسية للألبوم بعنوان "رسيني" وهى من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع عبد أحمد عبد السلام، وجاءت الأغنية الثانية بعنوان "بتشوق فلان" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل.

وجاءت الأغنية الثالث بعنوان "اترمو" من كلمات أحمد عيسي، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، والأغنية الرابعة بعنوان "الطيبين" من كلمات خالد تاج الدين، وألحان عزيز الشافعي، والأغنية الخامسة بعنوان "ميدالية مفاتيح" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عزيز الشافعي وتوزيع فهد.