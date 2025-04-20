جينيفر أنيستون عانت من هذا الرهاب لسنوات وهكذا تخلصت منه

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة الأميركية جينيفر أنيستون، عن خوفها من الطيران الذي رافقها منذ سنوات، ولكنها وجدت في النهاية طريقة للتغلب عليه، وهي التنويم الإيحائي، الذي ساعدها على التخلص من هذا الرهاب، والتعامل مع الطيران براحة.
وقالت جينيفر أنيستون: "بدأت أمارس التنويم المغناطيسي مؤخراً، ومن متطلباته أن أتوقف عن العادات التي كنت أمارسها لطمأنة نفسي، ومنها لمس الطائرة بيدي اليمنى، أو الصعود إليها بقدمي اليمنى".
وأضافت أن ممارسة التأمل خلال الرحلات، ساعدتها على الشعور بالهدوء، كما أنها تحرص على التحرك داخل الطائرة خلال الرحلة.
كلام جينيفر أنسيتون جاء في مقابلة لها مع مجلة Travel + Leisure.
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