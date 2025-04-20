شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال: حابب أدخل مجال التمثيل ولسه ما حسمتش قراري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب أحمد جمال عن رغبته في خوض تجربة التمثيل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن فكرة الدخول إلى عالم التمثيل مطروحة في ذهنه منذ فترة، خاصةً أنه يُحب التمثيل ولديه استعداد لخوض هذه التجربة.

وقال جمال في تصريحاته لـ"الخليج 365"، إنه تلقى بالفعل بعض العروض الفنية، لكنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد، موضحًا: "لسه الأمور في إطار الدراسة، مفيش حاجة رسمية لحد دلوقتي، وبفكر كويس قبل أي خطوة".

جدير بالذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "سعادة وبس"، وهى الأغنية بمناسبة عيد الحب ،وهي من كلمات حسام سعيد، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع محمد مجدي، وميكس وماستر وسام عبد المنعم.

ومن كلمات الأغنية: «كل حاجة في عمري حلوة أنتي اللي وصلتيني ليها.. كل لحظة جميلة عشتها انتي ركن اساسي فيها.. واقفه طول الوقت جنبي.. مقوياني وسانده قلبي.. ده انتي نعمه حبيبتي بحمد ربنا دايما عليها.. سعادة بس.. حياتي وانا جنبك عبارة عن سعادة.. سعادة بس».