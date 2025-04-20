ديفيد بيكهام ينشر صوراً لزوجته فيكتوريا من مرحلة طفولتها

ميرنا وليد - بيروت - كشف لاعب كرة القدم العالمي ديفيد بيكهام، عن مجموعة صور لزوجته النجمة العالمية فيكتوريا بيكهام من مرحلة طفولتها، وذلك بمناسبة عيد ميلادها الـ51.



وفي التفاصيل، شارك بيكهام متابعيه عبر حسابه الرسمي، منشور احتفالا بعيد ميلاد فيكتوريا الذي صادف يوم الخميس الماضي.

وتضمن المنشور مجموعة صور لفيكتوريا من مرحلة طفولتها، بالإضافة إلى صورتين للزوجين خلال السنوات الأولى من علاقتهما، وهما في غاية العشق، مع صورة لفيكتوريا ظهرت فيها مع أطفالها الأربعة: بروكلين، روميو، هاربر، وكروز.

وفي إحدى الصور، ظهرت فيكتويا وهي طفلة صغيرة، ارتدت بلوزة رياضية زرقاء، وشعرها البني مربوط على شكل ضفيرتين بارزتين من رأسها. وبدت في غاية اللطف بعينيها البنيتين الثاقبتين وتعبير وجهها اللامبالٍ.

في لقطة أخرى، كانت فيكتوريا تبدو كتوأم ابنها روميو بعينيها البنيتين الداكنتين وبنيتها العظمية. جلست مبتسمة بجانب كعكة عيد ميلاد، بغرة كثيفة وشعرها منسدل على كتفيها.

وأرفق ديفيد الصور بتعليق كتب فيه: "عيد ميلاد سعيد لأروع زوجة وأم وصديقة، التي نتمنى جميعًا أن تكون معنا. أتمنى لك يومًا مثاليًا، فأنت تستحقين ذلك، ونحن نحبك كثيرًا".