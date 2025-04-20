الجاكيت الجينز.. قطعة أساسية لا تغيب عن الموضة وضرورية في كل موسم

ميرنا وليد - بيروت - يعتبر عالم الموضة أكثر عالام متغير، إذ تتبدل الصيحات يوما بعد يوم.

إلا أنه هناك قطع ثابتة وأساسية يجب أن تكون حاضرة في كل خزانة، ولا تبطل موضتها بل تستمر مع كل موسم وكل وقت، ومن هذه القطع "الجاكيت الدنيم" التي تعتبر أكثر القطع الكلاسيكية تنوعًا.

تتماشى هذه القطعة مع جميع الفصول ومع أنماط مختلفة، سواء كنتِ تبحثين عن قطعة خفيفة لأمسيات الصيف، أو طبقة دافئة تُرتدى تحت معطف في الشتاء، أو حتى لوك كاجوال في ربيع مشمس أو خريف منعش، فالجاكيت الجينز هو خيارك المثالي.

عاد الجينز هذا الموسم بقوة و بأشكال متنوعة، أبرزها:

الجاكيت القصير الضيق: مثالي لصاحبات القامة النحيفة والطويلة، ويمنح الإطلالة طابعًا أنثويًا عصريًا. الجاكيت Oversized: قَصة حاضرة بقوة، تعتبر خيارًا عمليًا ومريحًا. الجاكيت الداكن: يظهر بألوان مثل النيلي الغامق أو الأسود، ويُفضَّل بتفاصيل خياطة ظاهرة تضيف طابعًا مميزًا. الجاكيت المزخرف: مثل التصميم الذي قدمته Simone Rocha، حيث استخدمت الدنيم النيلي المرصّع بالكريستال مع أكمام مطوية.

طرحت أبرز العلامات التجارية الجاكيت الدنيم بطرق مختلفة أبرزها:

Chanel: صممت الجاكيت الدنيم بلون داكن وبتصميم راقي وأنيق، يناسب الإطلالات الرسمية وغير الرسمية. Miu Miu: قدمت الجاكيت بقصة قصيرة وضيقة وبأسلوب متجدد، إذ نسّقتها مع الجلد البني. Loewe: صممت بدلة جينز كاملة بلمسة عصرية، مع سحاب وسروال فضفاض ما يمنح الراحة والأناقة معا.

برزت الجاكيت الدنيم في إطلالات عدد من المشاهير خلال الآونة الأخيرة منهم:

الفنانة اللبنانية مايا دياب: نسقت الجاكيت القصير مع سروال دنيم ممزق وتوب بيضاء قصيرة.

خبيرة التجميل يارا النملة: اختارت بدلة دنيم كاملة من Loewe، جاءت بقصة فريدة وسروال واسع.

الممثلة المصرية نور الغندور: ارتدت أيضا بدلة الدنيم بأسلوب كاجوال أنيق وبسيط.

الممثلة الأردنية صبا مبارك: ارتدت سترة دنيم واسعة مزينة بالفرو على الأكتاف.