زوجة مايكل جاكسون السابقة في ظهور علني نادر.. هكذا بدت!

ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات الكاميرات، صورا لديبي رو، زوجة مايكل جاكسون السابقة، خلال تجولها في شوارع المديل، كاليفورنيا، ظهرت فيها بشكل مختلف تماما.



وظهرت ديبي في الصورة برشاقة لافتة، وارتدت بنطال جينز أزرق وقميص أزرق منقوش، ونظارات شمسية داكنة، وظهرت بشعر أشقر طويل يصل إلى كتفيها مع غرة.

التقطت لها صور وهي تصرف شيكًا قبل أن تنطلق بسيارتها رانج روفر فوغ، المصممة خصيصًا لها، والتي يبلغ سعرها 200 ألف دولار.

وكانت ديبي قد ابتعدت عن الأضواء منذ طلاقها من جاكسون ​​الراحل عام 2000.

