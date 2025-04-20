شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أفلام في المسابقة العربية لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنافس 9 أفلام متنوعة ضمن المسابقة العربية من مصر والإمارات والسعودية ولبنان وغيرها من الدول العربية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، والذي ينطلق في الفترة من 27 أبريل لـ 2 مايو المقبل بمدينة الإسكندرية والتي جاءت كالتالي:

فيلم "نحن في حاجة إلى المساعدات الكونية" من مصر ومدته 6 دقائق، من إخراج أحمد عماد وإنتاج عام 2024 ويعرض لأول مرة بالشرق الأوسط.

فيلم "من – إلى" ومدته 16دقيقة، ومن إخراج يارا شريان، وإنتاج عام 2024 ويعرض لأول مرة بأفريقيا.

فيلم "الخطابة أم سلامة" من الإمارات العربية المتحدة ومدته11دقيقة، من إخراج مريم العوضي وإنتاج عام 2024 ويعرض في مصر لأول مرة.

فيلم "إخوة الرضاعة" من المغرب – فرنسا ومدته 19 دقيقة، ومن إخراج كنزة تازي، وإنتاج عام 2024 ويعرض في مصر لأول مرة.

فيلم "آخر واحد" من لبنان ومدته 20 دقيقة، من إخراج كريم رحباني وإنتاج عام 2024، ويعرض لأول في أفريقيا.

فيلم "زهرة " ومدته 15 دقيقة، ومن إخراج هادي شتات وإنتاج عام 2025، ويعرض عالميا لأول مرة.

فيلم "تراتيل الرفوف " من المملكة العربية السعودية ومدته20دقيق، من إخراج هناء الفاسي، وإنتاج عام 2024 ويعرض لأول مرة بأفريقيا.

فيلم "ليل العاشقين" من مصر ومدته 18 دقيقة، من إخراج خالد غريب وإنتاج عام2025 ويعرض لأول مرة بأفريقيا.

فيلم "نوح" من مصر، ومدته 7 دقائق، ومن إخراج جون فريد، وإنتاج عام 2025، ويعرض عالميا لأول مرة.

وكانت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أعلنت مؤخرا عن تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور في حفل افتتاح النسخة الحادية عشرة بجائزة هيباتيا الذهبية للإبداع عن مسيرتها الفنية بعدما قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة خلال السنوات الماضية.