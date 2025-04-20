شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عمر: أتمنى تقديم مسرح خلال الفترة المقبلة وربنا كرمنا فى فيلم "سيكو سيكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان عصام عمر عن سعادته بتكريمه مؤخرا في مهرجان الفضاءات المسرحية دورة الفنان أشرف زكى، وقال إنه سعيد بالتكريم، وتمنى تقديم مسرح خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عصام عمر، خلال لقائه مع الخليج 365، أن معياره الحقيقى في اختيار الأدوار التي تليق به كممثل وليس مجرد التواجد، وأن ربنا كرمه بإيردات كبيرة في فيلم سيكو سيكو الذى يُعرض حاليا في دور العرض السينمائى.



فيلم سيكو سيكو تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حول شابين يعمل أحدهما فى شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما فى مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.



فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس