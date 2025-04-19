هيفا وهبي بجلسة تصوير خارجة عن المألوف بمناسبة عيد الفصح

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي الجمهور مجموعة صور من جلسة تصوير بمناسبة عيد الفصح.



وظهرت هيفا بفستان ضيق وطويل باللون الأسود، ولفتت الأنظار بالأكسسوار المتواجدة على رأسها، وهي على شكل ريش الطاووس.

وعلقت هيفا على المنشورر قائلة: "أعياد سعيدة للجميع، أتمنى لكم فصح مليء بالضحك".

وتتواجد هيفا وهبي في حفل جوائز Daf BAMA العالمي الذي سيُقام في ألمانيا بتاريخ ٣١ ايار/مايو المُقبل.

وجاء في الصفحة الخاصة بـ Daf BAMA MUSIC AWARDS 2025 : "نجمة البوب الأيقونة هيفاء وهبي في ألمانيا. يسرّنا وبكلّ فخر أن نرحّب بالأسطورة هيفاء وهبي على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز DAFBAMA الموسيقية لعام 2025! هيفاء وهبي، محبوبة الجماهير في الشرق الأوسط، هي أيضاً رمز للأناقة والقوة والجمال الخالد".

الجدير ذكره ان “DAF BAMA Music Awards” تحظى بطابع عالمي مميز.