ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري صلاح عبد الله عن الممثل المصري الراحل سليمان عيد وعن معزته في قلبه بعد بكائه الكبير في جنازته.

وقال صلاح عبد الله: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بندعي له ربنا يكرمه ويرزقه النعيم الخالد ويصبر أسرته، كانت صدمة المفاجأة عظيمة. المفاجأة صعبة، ده عشرة تجاوزت 25 سنة، من أيام ما كنت أخرج مسرحيات في الجامعة، وكان هو في خطواته الأولى، وبعدها عشرة الاحترام والصداقة والجيرة، سليمان الله يرحمه كان نعم الأخ والصديق. آخر مرة سمعت صوته للأسف كانت من حوالي أسبوع أو عشرة أيام، ودي تعتبر فترة طويلة بيني وبينه، واللي وجع دماغي شريط الذكريات، وهو شاب صغير أيام الهواية، وتجهيز مسرحيات لمسابقات الجامعة. كان عنده حضور وبديهة قوية، لدرجة إن أعمال فنية كثيرة كانت تستعين بسليمان عيد في تركيبة القفشات الكوميدي، وكان صانع كراكترات وعمل أدوار صغيرة كثيرة، ارتاح ربنا يصبر أهله".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنهياره في جنازته.. صلاح عبد الله يتحدث عن مكانة سليمان عيد في قلبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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