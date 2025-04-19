أحدث ظهور لإبنة صفاء سلطان الجميلة يخطف القلوب

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الشابة أملي جزائري، إبنة الممثلة السوري صفاء سلطان الجمهور مجموعة صور خطفت فيها القلوب.
وقد ظهرت أملي وهي ترتدي تنورة قصيرة وضيقة باللون الأسود، مع كروب بلايزر باللون الأسود أيضاً وبجت بغاية الأناقة.
وقد بدت أملي وهي ترتدي عقد من الذهب يحمل إسمها باللغة العربية.
وتداول رواد مواقع الإجتماعي مجموعة صور من حفل خطوبة أملي جزائري، إبنة الممثلة السورية صفاء سلطان البالغة الجمال.
ويبدو أن العريس من خارج الوسط الفني، ولم يتم الكشف عن هويته حتى الآن، كما أطلت صفاء سلطان إلى جانب إبنتها، وعلامات السعادة واضحة عليهم.
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