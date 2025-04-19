شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح أحمد وعلاء مرسي وخالد جلال وشاندو أول الحاضرين فى عزاء سليمان عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل عزاء الفنان الراحل سليمان عيد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكان النجوم فتوح أحمد وعلاء مرسي وحمدى الميرغني وخالد جلال وشاندو أول الحاضرين العزاء واستقبال المعزين.

ورحل سليمان عيد عن عالمنا أمس بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وشيعت جنازته بعد صلاة ظهر أمس بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، وحرص على الحضور عدد كبير من الفنانين وصناع الفن، أبرزهم: محمد إمام وأحمد السقا، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، أحمد رزق، أشرف عبد الباقي، هشام ماجد، محمد محمود، السيناريست أيمن سلامة، المنتج محمود شميس.

كما حضر كل من: محمد علي رزق، الفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر والفنان حسام داغر، الفنان ياسر صادق، شريف باهر، منير مكرم، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إيهاب فهمي، محمد رياض، ريهام عبد الغفور، المخرج معتز التوني، المخرج شريف عرفة، الإعلامي طارق علام، صبحي خليل.

الفنان سليمان عيد من مواليد يوم 17 أكتوبر، عام 1968، وبدأ مشواره الفنى فى نهاية الثمانينيات، وهو من مواليد حى الكيت كات بمحافظة الجيزة.

وبدأ سليمان عيد حياته الفنية فى أواخر ثمانينات القرن العشرين، وكان دوره فى فيلم الإرهاب والكباب، مع الزعيم عادل إمام عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك.

بعدها اشترك سليمان عيد، فى أفلام طيور الظلام، والنوم فى العسل، وهمام فى أمستردام، والعديد من المسلسلات التليفزيونية ليصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تليفزيونية



بدء عزاء الفنان الراحل سليمان عيد



عزاء الفنان الراحل سليمان عيد



عزاء الراحل سليمان عيد